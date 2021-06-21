KURYEYİ ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN İPEK HATTAT' A HEM HAPİS HEM PARA CEZASI
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KURYEYİ ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN İPEK HATTAT' A HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

KURYEYİ ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN İPEK HATTAT' A HEM HAPİS HEM PARA CEZASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyduğu iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyduğu iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. 2 sanığın beraat ettirildiği davada Hattat, kendisini "Alıkoyma yok, üşümemesi için içeriye davet ettim" diyerek, savunmuştu.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi kurye Renas Demirbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in katılmadığı duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Hattat'ın avukatı, şikayetçinin maddi zararının müvekkili tarafından karşılandığını bildirdi. 

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'i beraat ettirirken, İpek Hattat'ı 'Hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Mala zarar verme' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına, 'Hakaret' suçundan da 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme,'Yağma' suçundan ise beraat ettirdi. Mahkeme, İpek Hattat'a verilen cezaları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İpek Hattat'ın 22 Şubat'ta tabletini tamir ettirmek için şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı, Hattat'ın tamiratın tam yapılmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibinin kurye Renas Demirbaş'ı 25 Şubat'ta sanığın ikametine gönderdiği anlatıldı. Kuryenin içeri davet edildiği, içeri girer girmez de kapının kapatılıp kilitlendiği kaydedildi. İddianamede sanık İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar, Hattat'ın erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve Hattat'ın şoförü Veysel Güven'in 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından 11 yıldan 25'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KURYEYİ ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN İPEK HATTAT' A HEM HAPİS HEM PARA CEZASI - Haberler
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