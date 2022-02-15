Kurye filmi oyuncuları kim? Kurye filmi konusu, oyuncuları ve Kurye özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurye filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurye konusu nedir, Kurye oyuncuları kimler ve Kurye özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zackary Adler Oyuncular: Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney Tür: Aksiyon

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