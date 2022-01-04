Kuruyan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

İZMİR (Bültenler) - Kesilen ağaçlar ise ihtiyaç sahiplerine yakacak olmaya devam ederken,yerine ıhlamur ve erguvan dikilicek.

Tarihi ve doğası ile Ödemiş'in en önemli turizm bölgelerinden olan Birgi, hafta içiözellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçiyi konuk ediyor. UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Birgi'de, Ödemiş Belediyesi gerekli çalışmaları titizlikle yürütürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ya da ömrünü tamamlamış ve zamanla kuruyan ağaçların kesimi için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları öncesinde sit alanı kapsamında olan bölgede ağaçların kesimi için gerekli izin İzmir 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nden alındı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş; Unesco'nun geçici listesinde yer alan tarihi bir bölgemiz Birgi'nin her alanda korunması adına belediye hizmetlerimizi titizlikle yürütmeye çalışıyoruz. Cadde ve sokaklarda kuruyan ağaçlar, ziyaretçiler açısından tehlike arz ettiği gibi hem de görüntü kirliliğine yol açıyordu. Bu nedenle gerekli kesim izinlerimizi alarak çalışmalara başladık. Şubat ayında da kesilen bu ağaçların yerine Birgi'nin florasına uygun ıhlamur ve erguvan ağaçlarını dikmeyi planlıyoruz. Kesilen ağaçlar da, belediyemiz ekiplerince yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor" dedi.

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