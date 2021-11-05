Kurumlar arası ilişkiler görüşüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurumlar arası ilişkiler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kurumlar arası ilişkiler görüşüldü

Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Aynur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Aynur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası ilişkiler görüşüldü. Rektör Beydemir, Av. Aynur'a Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde yapılan çalışmaları anlatmasının ardında ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baro Başkanı Av. Aynur ise, üniversitenin çalışmalarında başarı diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title