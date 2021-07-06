Kurum: "Yürüttüğümüz her şehircilik projesinde işimizin merkezine çevreyi koyduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (1)"Geçtiğimiz 19 yılda 81 ilimizin tamamında şehircilik adına birikmiş tüm sorunların kesin çözümü için tarihi adımlar attık""Yürüttüğümüz her...