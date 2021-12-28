Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kurum müdürleri AA'nın geleneksel
AA / Emel Sampri - Haberler | Güncel

Edirne'de bazı kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bazı kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tülek, haber kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay güzelliği" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça da haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğraflarını oyladı.

Kurum müdürleri AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Emel Sampri - Son Dakika Haberleri

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