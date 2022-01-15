Kurum: "(Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız"
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (1)