Kurum: "(Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurum: "(Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız"

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (1)

Kurum: (Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız

Kurum: (Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız

Kurum: (Karabük) Şehrimize dört tane Millet Bahçesi kazandıracağız

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

title