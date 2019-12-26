Kurum: Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur

26.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:27

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi.



Projeye ilişkin basın açıklaması düzenleyen Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle