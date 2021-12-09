Kurum: "COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz" - Haberler
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Kurum: "COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Dinleyici detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış programında konuştu.

Dinleyici detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış programında konuştu. (3)

Kurum: COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz

Kurum: COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz

Kurum: COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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