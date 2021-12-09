Kurum: "COP22 kapsamında, önümüzdeki iki yıllık süreçte Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Dinleyici detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış programında konuştu.
Dinleyici detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış programında konuştu. (3)