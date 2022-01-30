Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Varank, toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Varank, toplu açılış törenine katıldı

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Trabzon'da toplu açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı...

Trabzon'da toplu açılış töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Varank, toplu açılış törenine katıldı

Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Varank, toplu açılış törenine katıldı

Bakanlar Kasapoğlu, Karaismailoğlu ve Varank, toplu açılış törenine katıldı

AA / Osman Baytürk - Güncel

Kentsel Dönüşüm, Murat Kurum, Kaşüstü, konut, Güncel, Haber

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