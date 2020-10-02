Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 28. Bölüm yeni sezon fragmanında neler oluyor?
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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 28. Bölüm yeni sezon fragmanında neler oluyor?

02.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:08

ATV ekranlarında yayınlanan ve her Çarşamba izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi yeni sezon 28. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Burak Özçivit ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon 28. bölüm 2. fragmanı yayında hemen izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezon 28. bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruşluş OSman 28. Bölüm yeni sezon fragmanında neler oluyor?

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLĞMDE NELER YAŞANDI?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN GENEL HİKAYESİ NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 28. Bölüm yeni sezon fragmanında neler oluyor?

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