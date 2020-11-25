Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!
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Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!

25.11.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:01
Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Nurettin Sönmez'in yer aldığı Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Yeni sezon bölümleri 7 Ekim 2020 Çarşamba günü başlayan Kuruluş Osman, her Çarşamba saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

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KURULUŞ OSMAN İZLE!

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