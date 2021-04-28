Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü, neden dizide yok? 'Kanbolat Görkem Arslan' diziden mi ayrılacak? Savcı Bey diziden mi çıkıyor?
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Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü, neden dizide yok? 'Kanbolat Görkem Arslan' diziden mi ayrılacak? Savcı Bey diziden mi çıkıyor?

Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü, neden dizide yok? 'Kanbolat Görkem Arslan' diziden mi ayrılacak? Savcı Bey diziden mi çıkıyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kuruluş Osman izleyicileri Savcı Bey öldü mü, diziden mi ayrıldı, neden öldü merak ediyor. Kuruluş Osman Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Savcı Bey neden vefat etti? Savcı Bey'i kim öldürdü? Savcı Bey'in tarihteki yeri nedir? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman'da bugün Savcı Bey vefat etti ve Kanbolat Görkem Arslan diziden ayrıldı. Peki, Kuruluş Osman Savcı Bey neden ölüyor, kim öldürüyor? Kuruluş Osman Savcı Bey diziye geri dönecek mi? Kuruluş Osman Savcı Bey kim canlandırıyor? Ayrıntılar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY ÖLDÜ MÜ? DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Kuruluş Osman'ın bugünkü yayınlanan yeni bölümünde Savcı Bey sırtından hançerlenerek vefat ediyor. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerleniyor.

Savcı Bey dizide vefat ediyor. Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrıldığı düşünülüyor.

SAVCI BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman Savcı Bey'i 'Kanbolat Görkem Arslan' canlandırmaktadır.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan4 Kasım 1980 yılında Düzce'de doğmuştur. Türk oyuncu 40 yaşındadır. Televizyon ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Birçok dizide yer alan Kanbolat Görkem Aslan, Poyraz Karayel dizisinde yer aldığı Sefer karakteriyle ünlenmiştir.

Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü, neden dizide yok? 'Kanbolat Görkem Arslan' diziden mi ayrılacak? Savcı Bey diziden mi çıkıyor?

KURULUŞ OSMAN 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.

SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek? Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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