Kuruluş Osman Moğol komutanı kim? Kuruluş Osman Balgay kim, tarihte var mı, nasıl öldü?

Kuruluş Osman Moğol komutanı kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok insan Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini araştırıyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı kaç, boyu kaç, instagram adresi ne? Balgay tarihte var mı?

KURULUŞ OSMAN MOĞOL KOMUTANI KİM?

Moğolların komutanı Bulgay, birçok Türk beyliğine boyun eğdirirken Osman Bey'e karşı yenilgiye uğramıştır. Moğol komutanı Balgay daha fazla Müslüman kanı dökmek isterken Osman Bey de Balgay'ı durdurarak Osmanlı'nın gücünü Moğollar'a göstermiştir. Dizide karakteri canlandıran isim Yurdaer Okur'dur.

KURULUŞ OSMAN BALGAY TARİHTE VAR MI?

Cengiz Han'ın torunu olan Hülagu Han Batı Asya'nın çoğunu ele geçiren Moğol hükümdarıdır ve İlhanlılar'ın kurucusudur. Mengü Han ve Kubilay Han'ın da kardeşidir. İran Azerbaycan merkezli yeri bir devlet kuran Hülagu Han Ön Asya'ya gelip burada güçlü bir hâkimiyet kurmuştur. Hülâgü Han'ın en çok sevdiği ve destek verdiği Moğol komutanlarından olan Balgay'ın ise Türk düşmanlığı eskiye dayanır.

Moğolların saldırıları sonucu Anadolu'nun batı uçlarına kaçan Türkmenler yeni beylikler kurarak Moğol ve Bizans arasında kalmıştır. Zira Hülâgü Han bölge de Bizans ile de anlaşarak Türk obalarının güçlenmesine engel olmak istemekteydi. Moğolların komutanı Bulgay, birçok Türk beyliğine boyun eğdirirken Osman Bey'e karşı yenilgiye uğramıştır. Moğol komutanı Balgay daha fazla Müslüman kanı dökmek isterken Osman Bey de Balgay'ı durdurarak Osmanlı'nın gücünü Moğollar'a göstermiştir.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi. Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.

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