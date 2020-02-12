Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Son olarak kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Yurdaer Okur 'Balgay', Burak Çelik 'Kongar' ve Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle sevilen diziye dahil oldu.
Beş sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirveyi korurken, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.
3 YENİ İSİM DAHA KATILDI
Kuruluş Osman 1. sezonda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi isimlerle anlaşmıştı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Yurdaer Okur 'Balgay' karakteri ile diziye dahil oldu. Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde rol alan Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle diziye katıldı.
Star TV'de yayınlanan ve erken final kararı alan Sevgili Geçmiş dizisinde rol alan Burak Çelik de 'Kongar' karakteri ile sevilen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman 9.son bölümde; düşmanlarından intikamını almak noktasından hiç vakit kaybetmeden harekete geçen Osman ve Alpleri, güçlerini birleştirerek Kalanoz'un hain girişimini engellemeyi başarmıştır. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı öncesi seyircisini ağırlayan son bölümünde; Osman Gazi'nin, Şeyh Edebalı'ya alçakça plan yapan Kalanoz'un sonunu getirmesi olayların seyrini değiştirerek gerilim dolu anların yaşanmasına zemin hazırladı. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanında ise gidişatı tamamen etkileyen olay sonrası Osman Gazi ile Alişar'ın karşı karşıya geldiği sahne tüm dikkatleri üzerine çekerken, ''Bazı hasımlar vardır ki pusatla yenilmez, hüner akıldadır! Akıl pusatını bile, yola koyul'' şeklinde sözlere yer verilmesi gelecek hafta yayına girecek yeni bölüme damgasını vuracak ayrıntılar içerisinde bulunuyor.
Haber Videosu: Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
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ÖZCİVİT BU ROLUN ADAMI DEYİL. . . . ENGİN ALTN IN TIRNAGI OLAMZCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ertuğrul bey ile özdeşleşen hareketler söylemler tekrarlanınca sanki çin malı gibi duruyor evet seviyoruz güzel ama yeni şeyler üretilmeli sanki ertuğrul şeklen değişmiş aynı rol devam ediyormuş gibi bu da yapmacık hale sokuyor sonçta o osman bey biraz daha kendine özgü olmalı farklılıkları belirginleşmeli ertuğrul gaziyi aratmamalı herkes ertuğrulu bekliyor çünki onun rolünü başkası oynuyormuş gibi devam ediyor diziCevap Yaz Yayından Kaldır
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN yoksa olmaaaazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Eski tadı yok kimi transfer ederseniz edin artık para için oluşturulmuş proje.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Diriliş Ertuğruldan aldığım keyfi hala bulabilmiş değilim.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ertuğrul bey bi gelseydi iyi okacaktıCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Olmuyoooor işte. . DİRİLİŞin yanından bile geçemiyorsunuzCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Bu dizilerin parası hepimizin cebinden cikiyo. Iyi arastirin looCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İHTİYAR, , SENDEN ALINAN VERGİLERLE UMUMİ TUALETLER YAPILIYORMUŞ. . . SEN İÇİNİ FERRAH TUT!!!1 1 Yayından Kaldır
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parayı bunlara basınCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır