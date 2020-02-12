: Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

12.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:57

Beş sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirveyi korurken, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

3 YENİ İSİM DAHA KATILDI

Kuruluş Osman 1. sezonda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi isimlerle anlaşmıştı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Yurdaer Okur 'Balgay' karakteri ile diziye dahil oldu. Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde rol alan Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle diziye katıldı.

Star TV'de yayınlanan ve erken final kararı alan Sevgili Geçmiş dizisinde rol alan Burak Çelik de 'Kongar' karakteri ile sevilen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman 9.son bölümde; düşmanlarından intikamını almak noktasından hiç vakit kaybetmeden harekete geçen Osman ve Alpleri, güçlerini birleştirerek Kalanoz'un hain girişimini engellemeyi başarmıştır. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı öncesi seyircisini ağırlayan son bölümünde; Osman Gazi'nin, Şeyh Edebalı'ya alçakça plan yapan Kalanoz'un sonunu getirmesi olayların seyrini değiştirerek gerilim dolu anların yaşanmasına zemin hazırladı. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanında ise gidişatı tamamen etkileyen olay sonrası Osman Gazi ile Alişar'ın karşı karşıya geldiği sahne tüm dikkatleri üzerine çekerken, ''Bazı hasımlar vardır ki pusatla yenilmez, hüner akıldadır! Akıl pusatını bile, yola koyul'' şeklinde sözlere yer verilmesi gelecek hafta yayına girecek yeni bölüme damgasını vuracak ayrıntılar içerisinde bulunuyor.

Yurdaer Okur

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

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