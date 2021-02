Kuruluş Osman Göktuğ kimdir? Burak Çelik kaç yaşında, nereli? Burak Çelik hangi dizilerde rol aldı?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ KİMDİR?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Göktuğ karakteri sevilmektedir. Kuruluş Osman karakterini Burak Çelik canlandırmaktadır. Peki, Burak Çelik kaç yaşında, nereli? Burak Çelik hangi dizilerde rol aldı?

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Türk oyuncu ve manken olan Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştur.

BURAK ÇELİK DİZİLERİ

Karagül,

Karanlıktaki Melekler,

Deli Aşk,

Söz,

Hayat Sevince Güzel,

Kuruluş Osman,

Sevgili Geçmiş