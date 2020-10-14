Kuruluş Osman'da Umut Karadağ kimdir? Hangi karakteri canlandırıyor? Umut Karadağ kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman'da Umut Karadağ kimdir? Hangi karakteri canlandırıyor? Umut Karadağ kaç yaşında, nereli?

14.10.2020 23:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:34
Kuruluş Osman'da Umut Karadağ kimdir? Hangi karakteri canlandırıyor? Umut Karadağ kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Umut Karadağ hangi karakteri canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Umut Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Umut Karadağ'ın canlandırdığı karakteridir. Peki Umut Karadağ kimdir? Hangi rolde oynayacaktır? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA UMUR KARADAĞ HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Umut Karadağ'ın henüz hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.

UMUT KARADAĞ KİMDİR?

Umut Karadağ (d. 1971, Ankara), Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır.

Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

UMUT KARADAĞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay

Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir

Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan

Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay

Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı

Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş

Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012

ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi

Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut

Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan

Kara Yılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar

Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof

Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet

Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer

Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan

Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993

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