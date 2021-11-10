Kuruluş Osman Cüneyt Arkın yok mu, neden yok, diziden mi ayrıldı? Kuruluş Osman Cüneyt Arkın ayrıldı mı, neden dizide oynamıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. 2 sezondur yapımda rol alan usta aktör Cüneyt Arkın diziden ayrıldığını açıkladı. Kuruluş Osman Cüneyt Arkın yok mu, neden yok, diziden mi ayrıldı?

KURULUŞ OSMAN CÜNEYT ARKIN DİZİDEN Mİ ÇIKTI?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 2 sezondur rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını duyurdu. Veda paylaşımında Arkın, "Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

"Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, ayrılık haberini sosyal medyadan verdi.

"HER HİKAYENİN BİR SONU VARDIR"

Dizide Aksakallıların reisi karakterini oynayan 84 yaşındaki Cüneyt Arkın, veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."

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