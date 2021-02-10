Kuruluş Osman canlı izle ATV! Kuruluş Osman 45. yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman yeni bölüm fragman!

ATV Yayın Akışı! Kuruluş Osman Canlı izle! ATV'nin merakla beklenen ve izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman bu akşam 45. bölümüyle ekranlara geliyor! Kuruluş Osman 45. yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman canlı izle ATV! Kuruluş Osman son bölüm full izle!

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yer aldığı ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman dizisi bu akşam 45. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak!

ATV KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

Nikola'nın Ölümcül Planı

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Bala Hatun, Targun'un Hedefinde!

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Tuzağa Düşen Bamsı Bey'in Akıbeti Ne Olacak?

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?