Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu

Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi 2 sezon boyunca çarşamba akşamlarına damgasını vurmuştu. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin yeni oyuncularının kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi 3. sezonunda da yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Merakla beklenen Kuruluş Osman önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Dizinin yeni oyuncularının kim olduğu da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son gelen haberlere göre rekortmen dizinin kadrosuna Şeyma Korkmaz, Rüzgar Aksoy ve Serhat Kılıç katıldı. Şeyma Korkmaz, bir döneme damgasını vuran günlük dizi Beni Affet'de Feride karakterine Şeyma Korkmaz hayat vermişti ve toplam 8 sezon süren dizi 1477 bölüm izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin