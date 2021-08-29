Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu

Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi 2 sezon boyunca çarşamba akşamlarına damgasını vurmuştu. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin yeni oyuncularının kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi 3. sezonunda da yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Merakla beklenen Kuruluş Osman önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Dizinin yeni oyuncularının kim olduğu da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son gelen haberlere göre rekortmen dizinin kadrosuna Şeyma Korkmaz, Rüzgar Aksoy ve Serhat Kılıç katıldı. Şeyma Korkmaz, bir döneme damgasını vuran günlük dizi Beni Affet'de Feride karakterine Şeyma Korkmaz hayat vermişti ve toplam 8 sezon süren dizi 1477 bölüm izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu

Kaynak: Snob Magazin

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Düm Tek Tek Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Güler Burak Yılmaz Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.08.2021 12:23:11. #1.13#

title