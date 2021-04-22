Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 55. bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN 55. Bölüm FULL İZLE!

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KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜM İZLE

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KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE NE OLDU?

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?