Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 45. son bölüm full izle! Kuruluş Osman yeni bölüm detayları...

Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa süre önce 45. bölümüyle ekranlara geldi! Şimdi Kuruluş Osman severler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 45. bölüm ful izle!

Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? Kuruluş Osman dizisi 46. yeni bölümüyle 17 Şubat 2021 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 46. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle. Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 45. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?