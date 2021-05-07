Kuruluş Osman'ın sevilen ismi sevgilisiyle yakalandı

Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan, önceki gün Cihangir'de kız arkadaşıyla yakalandı. İşte detaylar...

'Kuruluş Osman', 'Bir Deli Rüzgar', 'Yer Gök Aşk', 'Asi' ve 'Poyraz Karayel' gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, muhabirleri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kanbolat Görkem Arslan, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Kanbolat Görkem Arslan ve kız arkadaşının maske kuralına uyduğu gözlendi.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında?

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir?

Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed/ Alçay'da doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Kaynak: Snob Magazin