Altı sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın devam hikâyesi niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni oyuncu kadrosu ve taze hikayesiyle geri dönüyor. Merakla beklenen dizi, Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni dizide zaman atlaması yaşanacak ve hikâye, Orhan Bey'in yükseliş süreci ile Osmanlı'nın güçlü bir devlet yapısına kavuşması ekseninde ilerleyecek. Dizi, imparatorluğun temellerinin atıldığı bu dönemde, savaşların, ihanetlerin ve stratejik hamlelerin iç içe geçtiği etkileyici bir dönem atmosferi sunacak.

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Yeni hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Orhan dizisinde başrolü Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Ona eşlik eden isimler arasında Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu yer alıyor.

Ayrıca Kuruluş Osman döneminden sevilen oyuncular Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da yeni sezonda kadroda olmaya devam edecek.