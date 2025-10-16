Haberler

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman, yeni dönemde Kuruluş Orhan adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncusu Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası dizide kapsamlı bir yenilenme sürecine girildi ve yeni sezonun detayları da ortaya çıktı.

Altı sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın devam hikâyesi niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni oyuncu kadrosu ve taze hikayesiyle geri dönüyor. Merakla beklenen dizi, Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni dizide zaman atlaması yaşanacak ve hikâye, Orhan Bey'in yükseliş süreci ile Osmanlı'nın güçlü bir devlet yapısına kavuşması ekseninde ilerleyecek. Dizi, imparatorluğun temellerinin atıldığı bu dönemde, savaşların, ihanetlerin ve stratejik hamlelerin iç içe geçtiği etkileyici bir dönem atmosferi sunacak.

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Yeni hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Orhan dizisinde başrolü Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Ona eşlik eden isimler arasında Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu yer alıyor.

Ayrıca Kuruluş Osman döneminden sevilen oyuncular Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da yeni sezonda kadroda olmaya devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği uçaklara yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.