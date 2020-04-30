Kuruçay'da kadınlar maske üretiyor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir araya gelen kadınlar, maske üretiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir araya gelen kadınlar, maske üretiyor.

Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye öncülüğünde kurulan atölyede 15 gönüllü kadınla maske üretimine başladıklarını söyledi.

Belediye olarak beldede maske üretimi seferberliği yaptıklarını belirten Demiray, şöyle konuştu:

"Belediyemizin hoparlöründen maske üretimi için evinde dikiş makinesi olan kadınlarımıza çağrıda bulunduk. Bu çağrımız sonucunda 15 kadın kurduğumuz atölyede gerekli koşullar altında steril ortamda maske üretimine başladılar. Günde yaklaşık 1000 maske üretimi yapılıyor. Bu maskeleri beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. İlçemizde de talep eden kurumlara ücretsiz maske gönderiyoruz."

Maske üretiminde gönüllü çalışan Azime Kocabıyık da beldede yaşayan kadınlar olarak insanlara faydalı bir üretim yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA