Kuru yemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş mi kuruyemiş mi? TDK'ye göre kuru yemiş nasıl yazılır?
Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden olan kuru yemişin doğru yazımı vatandalar tarafından sık sık merak ediliyor. Peki Kuru yemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş mi kuruyemiş mi? İşte kuru yemişin TDK'ya göre doğru yazımı!
Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan kuru yemiş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre kuru yemiş yazımı! Kuru yemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş mi kuruyemiş mi?
TDK'YA GÖRE: KURU YEMİŞ
Kuru yemiş (isim): Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler, meyvehoş.
KURU YEMİŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI
"Kırk türlü kuru yemişle donanmış masanın ortasına dikilmiş bir ince, ufak mum vardı." - Aka Gündüz