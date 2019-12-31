: Kuru yemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş mi kuruyemiş mi? TDK'ye göre kuru yemiş nasıl yazılır?

31.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:35

Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan kuru yemiş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre kuru yemiş yazımı! Kuru yemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş mi kuruyemiş mi?

TDK'YA GÖRE: KURU YEMİŞ

Kuru yemiş (isim): Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler, meyvehoş.

KURU YEMİŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Kırk türlü kuru yemişle donanmış masanın ortasına dikilmiş bir ince, ufak mum vardı." - Aka Gündüz

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