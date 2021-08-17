KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 'kayısının başkenti' olarak bilinen Malatya'dan bu yıl 100 bin tonun üzerinde kayısı ihracatı yaparak 500 milyon dolar gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 'kayısının başkenti' olarak bilinen Malatya'dan bu yıl 100 bin tonun üzerinde kayısı ihracatı yaparak 500 milyon dolar gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, 2021 yılında 391 bin 88 ton ürün elde edildi. Kentte, 2019 yılında lisanslı depoculuğun hayata geçmesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımına devam ediyor. Alım sayesinde fiyatlar istikrarlı bir şekilde sürüyor. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, boyutu ve kalitesine göre kilosu 25 ile 35 lira arasında satılan kuru kayısıda hedeflerinin yurtdışına 100 bin tonun üzerinde ihracat yaparak 500 milyon dolarlık girdi sağlamak olduğunu söyledi.

'SON YILLARIN EN ÖNEMLİ İHRACAT RAKAMLARINI YAKALADIK'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şu anda kayısı fiyatlarının üretim maliyetinin ciddi anlamda üzerinde seyrettiğini belirterek, İhracat rakamlarımız 4 doların üzerinde şuanda geçekleşiyor. Bu yılki hedefimiz; 100 bin tonun üzerinde ihracat ve 500 milyon dolar gelir. Kayısı da bu yıl kalite maksimum düzeyde. Özellikle Nisan yağmurları ile üreticimizin zamanında gerekli bakımları ve ilaçlamaları yaptığı için de üründe önemli kalite oluştu. Dolayısıyla üründeki kalite artışı bize ihracatta da çok önemli yeni pazarla oluşturacağı kanaatindeyiz. İnşallah bu üründeki yüksek kalite ihracatta da bize yeni kapılar aralayacak. Geçen yıl 90 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bunun karşılığında da 291 milyon dolar da gelir elde etmiş olduk. Bu yıl inşallah 291 milyon dolar gelir hedefini 500 milyon dolara yükseleceğiz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı