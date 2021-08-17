KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 'kayısının başkenti' olarak bilinen Malatya'dan bu yıl 100 bin tonun üzerinde kayısı ihracatı yaparak 500 milyon dolar gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 'kayısının başkenti' olarak bilinen Malatya'dan bu yıl 100 bin tonun üzerinde kayısı ihracatı yaparak 500 milyon dolar gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, 2021 yılında 391 bin 88 ton ürün elde edildi. Kentte, 2019 yılında lisanslı depoculuğun hayata geçmesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımına devam ediyor. Alım sayesinde fiyatlar istikrarlı bir şekilde sürüyor. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, boyutu ve kalitesine göre kilosu 25 ile 35 lira arasında satılan kuru kayısıda hedeflerinin yurtdışına 100 bin tonun üzerinde ihracat yaparak 500 milyon dolarlık girdi sağlamak olduğunu söyledi.

'SON YILLARIN EN ÖNEMLİ İHRACAT RAKAMLARINI YAKALADIK'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şu anda kayısı fiyatlarının üretim maliyetinin ciddi anlamda üzerinde seyrettiğini belirterek, İhracat rakamlarımız 4 doların üzerinde şuanda geçekleşiyor. Bu yılki hedefimiz; 100 bin tonun üzerinde ihracat ve 500 milyon dolar gelir. Kayısı da bu yıl kalite maksimum düzeyde. Özellikle Nisan yağmurları ile üreticimizin zamanında gerekli bakımları ve ilaçlamaları yaptığı için de üründe önemli kalite oluştu. Dolayısıyla üründeki kalite artışı bize ihracatta da çok önemli yeni pazarla oluşturacağı kanaatindeyiz. İnşallah bu üründeki yüksek kalite ihracatta da bize yeni kapılar aralayacak. Geçen yıl 90 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bunun karşılığında da 291 milyon dolar da gelir elde etmiş olduk. Bu yıl inşallah 291 milyon dolar gelir hedefini 500 milyon dolara yükseleceğiz diye konuştu.

KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR
KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR
KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR
KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KURU KAYISIDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:12:59. #1.14#

title