Kuru kayısı hırsızları üreticiye aman vermiyor
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Kuru kayısı hırsızları üreticiye aman vermiyor

Kuru kayısı hırsızları üreticiye aman vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat sonrası kuru kayısı hırsızların hedefi haline geldi.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat sonrası kuru kayısı hırsızların hedefi haline geldi.

Malatya'da hasat sonrası taze kuru kayısılar ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışına ihracatın arttığı kuru kayısı, hırsızlarında hedefi haline geldi. İl genelinde son 15 gün içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerine intikal eden 3 kuru kayısı hırsızlığı olayı yaşandı. Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesinde, 16 Temmuz günü O.T. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 150-200 kilogram yerde serili kuru kayısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını beyan ederek, şikayetçi oldu. Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesinde, 18 Temmuz günü M.Ö. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 350 kilogram kuru kayısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını beyan ederek, şikayetçi oldu. Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesinde, 21 Temmuz günü K.K. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 500 kilogram kuru kayısının çalındığını beyan ederek, şikayetçi oldu. Olaylar ile ilgili başlatılan tahkikatların sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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