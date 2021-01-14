"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba

Eski kocası tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren Songül Karlı kendisini spora verdi. O anlara ilişkin fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan Karlı, adından söz ettirmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü belirten Songül Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" şeklindeki açıklamasıyla gündem olmuştu.

Bu olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı bu kez spor yaptığı görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin video ve fotoğrafları paylaşan Karlı, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

İşte Songül Karlı'nın o paylaşımlarından bazıları;