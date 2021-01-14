"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba

14.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:55

Eski kocası tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren Songül Karlı kendisini spora verdi. O anlara ilişkin fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan Karlı, adından söz ettirmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü belirten Songül Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" şeklindeki açıklamasıyla gündem olmuştu.

'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba

Bu olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı bu kez spor yaptığı görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin video ve fotoğrafları paylaşan Karlı, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

İşte Songül Karlı'nın o paylaşımlarından bazıları;

'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
'Kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
Haber Yorumları (9)
TANRI RÜZGARI: SON ÇIRPINIŞLARI
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
DADAŞ: TABİ İŞSİZLİK ZOR İŞ MESLEĞİ OLMAYAN HER YOLA BAŞVURUR BUDA SPORA BAŞVURMUŞ.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
BOZBULANİK: Yıllardır hastayım bu hatuna!
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:12:26. #1.14#
title