Kürtün'de yaşlı ve engellilerin yüzü "vefa" projesiyle gülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kürtün'de yaşlı ve engellilerin yüzü "vefa" projesiyle gülecek

17.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:50
Kürtün'de yaşlı ve engellilerin yüzü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hazırlanan projeyle Nisan ayından itibaren 9 ay boyunca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli kişilere evde ücretsiz bakım hizmeti verilecek.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hazırlanan projeyle Nisan ayından itibaren 9 ay boyunca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli kişilere evde ücretsiz bakım hizmeti verilecek.

Kürtün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak adına "2021 Yılı Vefa" isimli proje hazırlandığı bildirildi.

Hazırlanan sosyal sorumluluk projesinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kabul edildiği ve proje için 170 bin lira bütçe oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre 2021 yılı Nisan ayından itibaren 9 ay süre ile Kürtün merkez ve köylerimizdeki yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verilecektir. Devletin şefkatli ve merhametli elinin daha fazla hissedilmesi için proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin temizlikleri başta olmak üzere kişisel bakımları, yemek ve ütülerinin yapılması gibi diğer ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanacaktır."

Açıklamada, yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin Kürtün Hükümet Konağı'ndaki SYDV'na bizzat başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kürtün'de yaşlı ve engellilerin yüzü "vefa" projesiyle gülecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:06:11. #1.16#
title