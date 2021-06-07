Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme sözleri! 'Sevmedim Deme' şarkı sözleri nelerdir?
Youtube trend 1. sırada yer alan Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı 3 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi ve kısa sürede 6 milyon izlenmeye ulaştı. Peki, Sevmedim Deme şarkı sözleri nelerdir? Sevmedim Deme şarkısının sözleri nedir?
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkı sözleri merak edildi. Peki Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkısının sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.
KURTULUŞ KIŞ & BURAK BULUT - SEVMEDİM DEME ŞARKI SÖZLERİ
Boşuna mı çektim dertleri
Topladım senin yüzünden herkesi
Masaya meze olmuş dertlerim
Sana ağladığım şarkıda gülerim, neden mi
***
Dertli çalar sazım dertli dertli
Yanık bi türkü gibiydin başıma geldin
Can cağızım hayallerim aklıma gelmiş
Gidenler kalanları tanımıyor dersin
***
Bir de utanmadan yüzüme gülüyorsun
Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum
Çektiğim sefa değil dertti o biliyorsun
Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun
***
Sevmedim deme bana bana
Elde avuçta yok
Kalpte yaralar var
Hayatım yalandan
***
Bir de utanmadan yüzüme gülüyorsun
Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum
Çektiğim sefa değil dertti o biliyorsun
Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun
***
Sevmedim deme bana bana
Elde avuçta yok
Kalpte yaralar var
Hayatım yalandan
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
3 Haziran tarihinde çıkan Sevmedim Deme şarkısı toplamda 6 milyon izlenme ve 190 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Burak Bulut & Kurtuluş Kuş
Müzik: Burak Bulut & Kurtuluş Kuş
Aranje : Onur Aşar(Opirus Music)
Kayıt-Mix : Onur Aşar(Opirus Music)
Mastering : Buğra Kunt
Müzik Yönetmeni: Kurtuluş Kuş, Vedat Aygıran