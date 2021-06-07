Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme sözleri! 'Sevmedim Deme' şarkı sözleri nelerdir?
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme sözleri! 'Sevmedim Deme' şarkı sözleri nelerdir?

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme sözleri! 'Sevmedim Deme' şarkı sözleri nelerdir?
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Youtube trend 1. sırada yer alan Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı 3 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi ve kısa sürede 6 milyon izlenmeye ulaştı. Peki, Sevmedim Deme şarkı sözleri nelerdir? Sevmedim Deme şarkısının sözleri nedir?

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkı sözleri merak edildi. Peki Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme şarkısının sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.

KURTULUŞ KIŞ & BURAK BULUT - SEVMEDİM DEME ŞARKI SÖZLERİ

Boşuna mı çektim dertleri

Topladım senin yüzünden herkesi

Masaya meze olmuş dertlerim

Sana ağladığım şarkıda gülerim, neden mi

***

Dertli çalar sazım dertli dertli

Yanık bi türkü gibiydin başıma geldin

Can cağızım hayallerim aklıma gelmiş

Gidenler kalanları tanımıyor dersin

***

Bir de utanmadan yüzüme gülüyorsun

Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum

Çektiğim sefa değil dertti o biliyorsun

Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun

***

Sevmedim deme bana bana

Elde avuçta yok

Kalpte yaralar var

Hayatım yalandan

***

Bir de utanmadan yüzüme gülüyorsun

Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum

Çektiğim sefa değil dertti o biliyorsun

Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun

***

Sevmedim deme bana bana

Elde avuçta yok

Kalpte yaralar var

Hayatım yalandan

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

3 Haziran tarihinde çıkan Sevmedim Deme şarkısı toplamda 6 milyon izlenme ve 190 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Burak Bulut & Kurtuluş Kuş

Müzik: Burak Bulut & Kurtuluş Kuş

Aranje : Onur Aşar(Opirus Music)

Kayıt-Mix : Onur Aşar(Opirus Music)

Mastering : Buğra Kunt

Müzik Yönetmeni: Kurtuluş Kuş, Vedat Aygıran

Haber Yorumları
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme sözleri! 'Sevmedim Deme' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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