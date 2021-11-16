Kurtulmuş: "CHP'nin milletimizle helalleşmesi gereken çok konular var"

ANKARA (AA) - Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Türkiye bir taraftan pandemiyle boğuşurken, bir taraftan ekonomik zorlukları aşmaya çalışırken, bir taraftan da büyük devlet olmanın ve bu coğrafyada yaşamış olmanın verdiği zorunlulukla kendi büyük projelerini de tamamlamaya, sürdürmeye devam ediyor"

Kurtulmuş: "Cumhuriyet Halk Partisi'inin (CHP) milletimizle helalleşmesi gereken çok konular var"