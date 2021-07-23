Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni bölümü ne zaman başlayacak?
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Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni bölümü ne zaman başlayacak?
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Yıllar önce yayınlanan ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi oyuncuları! Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Uzun yıllar ekranlarda yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni bölümü ne zaman başlayacak?

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Dizide Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur ve Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinde yer alacağı yönündeki haberleri "Böyle bir teklif yok" diyerek yalanladı. Ancak buna rağmen dizinin hayranlarının yaptığı paylaşımlarından dolayı iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA?

Dizinin yıllar sonra gündem olmasıyla ilişkin bir yazı yazan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, şunları söyledi: "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?" isimli yazısında şunları yazdı: "Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.

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