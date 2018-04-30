Kurtlar Vadisi Pusu, Yeni Sezonda Kanal D'de İzleyici ile Buluşacak
Önümüzdeki sezon izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kurtlar Vadisi Pusu, Kanal D'de ekrana gelecek.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
NECATİ ŞAŞMAZ MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda izleyici ile buluşacaklarını belirterek çeşitli kanallarla dirsek temasında olduklarına dikkat çekmişti.
KANAL D'DE EKRANA GELECEK
Şaşmaz'ın bu açıklaması sonrası herkes Kurtlar Vadisi Pusu'nun hangi kanalda ekrana geleceğini merak etmeye başlamıştı. Medya kulislerindeki iddiaya göre; Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.
YORUMLAR (130)
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Iskender Buyukten sonra bitti KVP , tutmaz onceki gibiCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Hala bunu izleyen var mı?Cevap Yaz 6 19 Yayından Kaldır
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Leylaa isimli vatandaş ne demek bu dizi yüzünden nice genclerin beyni yandı? 20 yıldır dizi izliyorum zerre etkilenmedim beynimde gayet sağlam. Senin gibilerin beyni yanık olmasa böyle yorum yapmazsınız. Ana babalar çocuğunu adam gibi eğitip ilgi ve şefkati esirgemezse hic bi genç hiç bir durumda hiçbir olaydan etkilenmez. Yorumunu şiddetle kınıyorum.Cevap Yaz 13 8 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Ben de seni siddetle kınıyorum coğu genc kendini polat sanip eline silah almadimi bi haberde de 9 yaşindaki cocuk polata ozenip babasini vurmadimi etkilenen bar demekki7 7 Yayından Kaldır
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Bu polat karakteri yüzünden nice gencin beyni yandiiii !!!!!! Belki bu cinayetler hep bunlarin özendimesidir istemiyoooooruuuuuzzzzz!!!!Cevap Yaz 10 14 Yayından Kaldır