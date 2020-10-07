Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?
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Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?

07.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:51
Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?

Kurtlar Vadisi dizisi televizyon ekranlarında yayımlanan ''Bu br mafya dizisidir'' sloganıyla seyirci karşısına çıkıyordu. Ekrana geldiği dönemde dizi karakterleri yoğun ilgi görmüştü. Kurtlar Vadisi Pusu adıyla da devam etmişti. İşte, Kurtlar Vadisi oyuncuları ve konusu...

Kurtlar Vadisi ilk olarak Show TV'de ardından da Kanal D'de yayımlanan izleyeni ise ekrana kitleyen dizidir. Kurtlar Vadisi yayın hayatına 15 Ocak 2003 tarihinde başlamış ve 2005 yılında dizi son bulmuştur. Ardından devam versyonları çekildi ve Kurtlar Vadisi hakkında kitaplar dahi yazıldı.

Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI

Bir dönem ekranlarda fırıtınalar gibi esen Kurtlar Vadisi, yoğun ilgi nedeniyle uzun yıllar devam etmişti. İlk yayınlandığı haliyle 4 sezon ve 97 bölüm sürdü. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Raci Şaşmaz

Özgü Namal

Selçuk Yöntem

Oktay Kaynarca

Gürkan Uygun

Nihat Nikerel

Kenan Çoban

Erhan Ufak

İpek Tenolcay

Seray Sever

Müge Ulusoy

Hande Kazanova

Begüm Kütük

Güven Hokna

Altan Akışık

Zafer Ergin

Atilla Olgaç

İstemi Betil

Baykal Saran

Tarık Ünlüoğlu

Nişan Şirinyan

Adnan Biricik

Haldun Boysan

İsmail İncekara

Osman Wöber

Sönmez Atasoy

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.

Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?

Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterilir ve ameliyatla yeni bir yüze kavuşur. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verilir.Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterilerek mafya alemine katılır.

Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?
Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?

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