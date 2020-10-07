Kurtlar Vadisi oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi dizisi konusu nedir, kaç bölüm sürdü?
Kurtlar Vadisi dizisi televizyon ekranlarında yayımlanan ''Bu br mafya dizisidir'' sloganıyla seyirci karşısına çıkıyordu. Ekrana geldiği dönemde dizi karakterleri yoğun ilgi görmüştü. Kurtlar Vadisi Pusu adıyla da devam etmişti. İşte, Kurtlar Vadisi oyuncuları ve konusu...
Kurtlar Vadisi ilk olarak Show TV'de ardından da Kanal D'de yayımlanan izleyeni ise ekrana kitleyen dizidir. Kurtlar Vadisi yayın hayatına 15 Ocak 2003 tarihinde başlamış ve 2005 yılında dizi son bulmuştur. Ardından devam versyonları çekildi ve Kurtlar Vadisi hakkında kitaplar dahi yazıldı.
KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI
Bir dönem ekranlarda fırıtınalar gibi esen Kurtlar Vadisi, yoğun ilgi nedeniyle uzun yıllar devam etmişti. İlk yayınlandığı haliyle 4 sezon ve 97 bölüm sürdü. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Raci Şaşmaz
Özgü Namal
Selçuk Yöntem
Oktay Kaynarca
Gürkan Uygun
Nihat Nikerel
Kenan Çoban
Erhan Ufak
İpek Tenolcay
Seray Sever
Müge Ulusoy
Hande Kazanova
Begüm Kütük
Güven Hokna
Altan Akışık
Zafer Ergin
Atilla Olgaç
İstemi Betil
Baykal Saran
Tarık Ünlüoğlu
Nişan Şirinyan
Adnan Biricik
Haldun Boysan
İsmail İncekara
Osman Wöber
Sönmez Atasoy
KURTLAR VADİSİ KONUSU
Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.
Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterilir ve ameliyatla yeni bir yüze kavuşur. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verilir.Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterilerek mafya alemine katılır.