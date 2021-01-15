Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu nedir?

Merakla beklenen ve yeni ismi ile yayınlanmaya başlayacak Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu nedir?

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk dizi tarihi için önemli yere sahip Kurtlar Vadisi, 2005 yılında son bölümü yayınlandı. Kurtlar Vadisi Kaos olarak ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kurtlar Vadisi konusu nedir? Detaylar haberimizde. Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Kadroda Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erha Ufak yer almaktadır.

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin konusu ile ilgili ''Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde yer alan savaşlar ve siyaset içerisinde bizler hangi noktada ve konumda olacağız gibi konuları anlattık. Dizi içerisinde birçok sürprizler de yer alacak. Global anlamda bakıldığında ise çekimlerin yapılacağı ve gidilecek yerle ile de müjde verebilirim. Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan bir hikâye olacak.'' dedi.