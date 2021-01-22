Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu
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Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu

22.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:28
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan isim, artık Ramo ile ekranlara gelecek.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı Ramo dizisi cuma akşamı ekrana getirilecek olan yeni bölümü ile izleyenleri heyecanlandırdı. Ramo'da gizemli bir adam ortaya çıkarken seyirci bu kişinin kim olduğunu epey merak etti.

Son olarak Olgun Şimşek kadrodan ayrılırken yerine gelecek olan isim belli oldu. Ramo 29. bölüm fragmanında arabadan inen şapkalı gizemli bir adam dikkat çekerken hikayenin değişeceğinin de sinyalini verdi.

Gizemli adamın kim olduğu araştırılırken, kimliği de ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kişinin Nişan Şirinyan olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini oynamıştı.

Ramo dizisinin konusu:Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hakim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir…

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