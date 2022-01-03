Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu

Havaların soğumasıyla birlikte yiyecek sıkıntısı çeken kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.

KÖPEĞİ YAKALAYIP SÜRÜKLEMEYE BAŞLADILAR

Yayınlanan bir güvenlik kamerası görüntüsünde yine kurt sürüsünün yiyecek aramak için yerleşim yerine indiği görülüyor. Bu sırada karşılarına çıkan bir köpeği sıkıştıran kurtlar, köpeği sürükleyerek götürmeye başlıyor.

KANGALLAR KURT SÜRÜSÜNÜN İÇİNE DALDI

Tam o esnada köpeğin çığlıklarını duyan kangallar, hızla olay yerine gelerek kurt sürüsünün içine dalıyor. Görüntüde kangallara yakalanan bir kurdun uzun uğraşlar sonucu kendini kurtardığı görülüyor.

Kangalların kurt sürüsünü püskürttüğü görüntü kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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