Kurtarılmayı bekleyen selzededen gülümseten sevinç: "Bizi kurtar greyder dayı"
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Kurtarılmayı bekleyen selzededen gülümseten sevinç: "Bizi kurtar greyder dayı"

Kurtarılmayı bekleyen selzededen gülümseten sevinç: 'Bizi kurtar greyder dayı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde bir vatandaşın beklediği yardım gelince gösterdiği sevinç gülümsetti.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde bir vatandaşın beklediği yardım gelince gösterdiği sevinç gülümsetti. Vatandaş, su birikintisinde çalışmaya başlayan greyder sürücüsüne, "Bizi kurtar greyder dayı" diye seslendi.

Türkeli ilçesi Güllü Su mevkisindeki evinin önü ve bağlantı yollarının suyla kaplı olması nedeniyle dışarı çıkamayan Ali Osman Yılmaz, tıkalı menfezi açmaya gelen greyderi görünce büyük sevinç yaşadı. Greyder sürücüsü Ahmet Cantürk'e kendine has şivesiyle sevincini "Hadi Allah'ına kurban. Gel dayı gel. Bravo greyder bravo. Bizi kurtar greyder dayı. O bile bayağı aldıysa hacının araba dalmaz. Helal olsun be. Greyderi görüyor musun teyze. Vay enişte bizim kurtarıcımız. Aslanım Ahmet eniştem" şeklinde gösterdi.

Greyderle yaptığı müdahaleyi anlatan Ahmet Cantürk, "Orada 4 gün mahsur kaldılar. Kanalizasyon tıkanmıştı. Odunlar tomruklar selle gelen pislikler orayı tıkamıştı. Ben oranın önünü açtım. Suyu oradan tahliye ettim. 6 kişilik aile şu anda evlerine rahatça girip çıkabiliyorlar" dedi. - SİNOP

Kurtarılmayı bekleyen selzededen gülümseten sevinç: 'Bizi kurtar greyder dayı'
Kurtarılmayı bekleyen selzededen gülümseten sevinç: 'Bizi kurtar greyder dayı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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