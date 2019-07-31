Kurtarılan fok balıkları, denize böyle salındı
Baltık Denizi'nde ölmek üzereyken kurtarılan ve geçici süreyle koruma altına alınan fok balıkları, denize salındı.
Baltık Denizi'nde ölmek üzereyken kurtarılan ve geçici süreyle koruma altına alınan fok balıkları, denize salındı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
11 Nisan'da, Baltık Denizi'nde ölmek üzereyken kurtarılan ve kurtarıldıklarında, 11 ve 13 kilogram ağırlığında olan 2 fok balığı, Kaliningrad şehrinde bulunan hayvanat bahçesindeki tedavilerinin ardından tekrar denize salındı. Fok balıklarının, denize salınmadan önce 41 ve 43 kilogram ağırlığına ulaştıkları belirtildi.
Kaynak: DHA
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