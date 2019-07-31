Kurtarılan fok balıkları, denize böyle salındı

Baltık Denizi 'nde ölmek üzereyken kurtarılan ve geçici süreyle koruma altına alınan fok balıkları, denize salındı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

11 Nisan'da, Baltık Denizi'nde ölmek üzereyken kurtarılan ve kurtarıldıklarında, 11 ve 13 kilogram ağırlığında olan 2 fok balığı, Kaliningrad şehrinde bulunan hayvanat bahçesindeki tedavilerinin ardından tekrar denize salındı. Fok balıklarının, denize salınmadan önce 41 ve 43 kilogram ağırlığına ulaştıkları belirtildi.

Kaynak: DHA