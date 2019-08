Kurtardığı göçmenlerle denizde seyreden gemi için İspanya'dan teklif

18.08.2019 17:36

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'a ait geminin Algeciras Limanı'na yanaşabileceğini söyledi. İspanyol STK ise bu teklifi kabul etmedi.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle yaklaşık iki haftadır denizde seyreden ve son olarak Lampedusa açıklarında bekletilen Open Arms gemisi için İspanya adım attı.

İspanya Başbakanı Sanchez, Twitter'dan, çocukların ve acil tıbbi müdahaleye gereksinimi olanların tahliyesinden sonra gemide kalan 107 kişi için Endülüs bölgesindeki Algeciras Limanı'nı gemiye açabileceklerini duyurdu.

İspanya'nın daima acil insani durumlar çerçevesinde hareket ettiğine vurgu yapan Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) ilerlemesi ve insanlık için göç konusuna düzen ve dayanışma içeren bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Bu arada, İspanyol hükümetinin, düzensiz göçmenleri limanlarına indirmeyen İtalyan hükümetine karşı AB nezdinde yasal yollara başvuracağı da İtalyan basınına yansıdı.

Open Arms'tan İspanya'ya ret

Open Arms, İspanya'dan gelen liman teklifini geri çevirdi.

Gemide bulunan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Champs, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "26 günlük görev ve 17 günlük denizde beklemenin ardından İtalyan mahkemesinin (İtalyan limanlarına yanaşma konusunda) izini varken, 6 AB ülkesi bu göçmenleri alabileceğini belirtmişken, gemideki sürdürülemez durumla Akdeniz'in en uzağındaki Algeciras Limanı'na 5 gün sürecek, 950 millik bir yolculuk ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya inmesine izin vermeyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise İspanya Başbakanı Sanchez'in önerisi hakkında "Dik duran kazanıyor." yorumunu yaparak, Open Arms'ın bunu reddetmesine ise sert tepki gösterdi.

Salvini, Twitter'dan, "İspanyol STK, İspanya'nın liman önerisini reddediyor. Bu inanılır gibi değil, kabul edilemez. Turistik tur mu organize ediyorlar da nereye indirme yapacaklarına kendileri karar veriyor. Ben vazgeçmiyorum. İtalya artık Avrupa'nın göçmen kampı değil." yorumunu yaptı.

5 düzensiz göçmen yüzerek Lampedusa'ya ulaşmaya çalıştı

Bu arada, dün Agrigento Başsavcılığının talebiyle gemiden gelen sıhhi durumun kötüleştiğine dair haberlerin akabinde yapılan incelemede, herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığının rapor edilmesi, ayrı bir polemiğe yol açtı.

Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 17 gündür denizde olan göçmenlerin psikolojilerinin "gergin" olduğu ve gemideki durumun her an kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu sırada, 5 düzensiz göçmenin birkaç metre açıktaki Lampedusa'ya ulaşmak için can yelekleriyle denize atlayıp, yüzmeye başladığı ve kurtarılarak gemiye geri götürüldükleri bildirildi.

"Sefil"

Open Arms, yine Twitter'dan, isim vermeden Salvini'ye yüklenerek, "Sefil, 107 insanı ve gönüllüyü yabancı düşmanlığı ve ırkçı propagandaya rehin eden kişidir." paylaşımında bulundu.

Salvini ise Open Arms'a sosyal medyadan, "Bu STK, 17 gündür İspanya'da bir limana gitmek yerine, bana ve İtalya'ya saldırmak için aralarında sahte hastalar, sahte çocukların olduğu bu göçmenleri güvertede rehin tutuyor. Beni korkutamazsınız. Vazgeçmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren Proactiva Open Arms'a ait gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının çarşamba günü kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü İtalya'nın Lampedusa Adası'na çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Burada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı. Kanun gereği İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Savunma ile Ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmıştı.

Conte, mektubunda, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un gemideki düzensiz göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirmişti.

Başbakan Conte'nin Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine dün gemiden 27 çocuk indirilmiş ve kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

Kaynak: AA