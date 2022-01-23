Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

KARATAŞ, ADANA (AA) - Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Ekrem Karataş güven tazeledi.

Bir düğün salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Kurtalan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Deryalar yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Karataş, esnafın salgın sürecinde mağdur olduğunu belirtti.

Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Karataş, yeniden başkanlığa seçildi.