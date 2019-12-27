Kurtalan'da yardıma muhtaç ailelere yardım

27.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:54

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede yaşayan ve yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek yardımda bulundu.

Kaymakam Aydın, Sümer Mahallesinde evi oturulmayacak halde olan ve Kurtalan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma vakfı tarafından ev yardımında bulunulan Abdullah Tan ile aynı mahallede oturan Suat Ak ve Hatun Edemen'i ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Aydın, ailelere gıda yardımında bulundu.



Vatandaşlar da Aydın'ın yaptığı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA