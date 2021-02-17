Kurtalan'da küçük sanayi sitesi yapım çalışmalarına başlandı

Kurtalan ilçesinde modern sanayi sitesi fizibilite raporunun hazırlanması proje sözleşmesi imzalandı.

Kurtalan'da yapılması planlanan modern sanayi sitesi ile ilgili fizibilite raporunun hazırlanması proje sözleşmesi, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı arasında imzalandı.

Kurtalan Belediyesi toplantı salonunda düzenlene imza töreninde konuşan Aydın, ilçede yapılaması planlanan modern sanayi sitesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Aydın, Siirt-Kurtalan kara yolu Kayabağlar yol ayrımına yapılması planlanan modern sanayi sitesinin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Aydın, Alanlı ile birlikte sitenin yapılacağı alana gidip incelemelerde bulunarak ilgili personellerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay