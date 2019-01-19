Kurtalan'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilme yapılan Kurtalan ilçesinin Kayabağlar Belde Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Kayabağlar Belde Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam İhsan Emre Aydın, proje kapsamında yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek, hediyeler takdim etti.

Aydın, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, üzüntüsü ve sevincinde halkın yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.



Ailelere, bebeklerin vatana hayırlı bir evlat olması temennisinde bulunan Aydın, bu tür yardımların artarak devam edeceğini kaydetti.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler de Aydın ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA