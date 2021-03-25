Kurtalan'da "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açıldı
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Kurtalan'da "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açıldı

Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Kurtalan'da 'akıl ve zeka oyunları sınıfı' açıldı

Kurtalan'da "akı ve zeka oyunları sınıfı" açılışı gerçekleştirildi.

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Kurtalan'da "akı ve zeka oyunları sınıfı" açılışı gerçekleştirildi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sümer Ortaokulunda öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunacak akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.

Aydın, çocukların eğlenerek öğreneceğini ve analitik düşünce yapılarının gelişeceğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü sınıfın açılışını yaptı.

Sınıfı gezerek kullanılan araç ve gereçleri inceleyen Aydın, çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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