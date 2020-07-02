Kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan av olmaktan kıl payı kurtuldu
Batman'ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, av olmaktan kıl payı kurtuldu.
02.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:59
Batman'ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, av olmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gercüş'e bağlı Özler köyünde elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralinde bulunan güvenlik kameralarına kurt sürüsünün tavşanı kovalama anı takıldı. 4 kurdun yaban tavşanını kovalaması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bir kurdun ağzından son anda kurtulan tavşan daha sonra gözden kayboldu.
(Serhan Öner/İHA)
Kaynak: İHA