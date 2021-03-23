Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde kurt sürüleri sık sık yerleşim bölgelerine inerek yiyecek arayışına koyuluyor. Karşılarına çıkan hemen her türlü canlıya saldıran kurtların son kurbanı yine bir köpek oldu.