Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada
23.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:21
Aç kalan kurt sürüsü indiği yerleşim yerinde gözlerine kestirdikleri köpeğe saldırdı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda köpeği parçalayan kurtların hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde kurt sürüleri sık sık yerleşim bölgelerine inerek yiyecek arayışına koyuluyor. Karşılarına çıkan hemen her türlü canlıya saldıran kurtların son kurbanı yine bir köpek oldu.