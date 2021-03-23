Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada
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Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

23.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:21

Aç kalan kurt sürüsü indiği yerleşim yerinde gözlerine kestirdikleri köpeğe saldırdı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda köpeği parçalayan kurtların hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde kurt sürüleri sık sık yerleşim bölgelerine inerek yiyecek arayışına koyuluyor. Karşılarına çıkan hemen her türlü canlıya saldıran kurtların son kurbanı yine bir köpek oldu.

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada
Haber Yorumları (3)
DEVRİMCİ DERVİŞ: Eskiden haberlerde, Nere, Ne zaman gibi sorular cevapsız kalmazdı.
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YARASIN: yarasın kurtlarıma
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
VİDEO NERDE GARDAŞ: ula hani saat hani gablo
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
500
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