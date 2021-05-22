Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
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Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı

Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın (52) bahçesinde bağlı olan Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını parçalayarak öldürdü.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın (52) bahçesinde bağlı olan Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını parçalayarak öldürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyünde oturan Erol Çakır'ın bahçesinde bağlı olan Alman kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre boyundaki bozyörük cinsi yılanı fark etti. Dost isimli köpek, defalarca ısırarak yılanı parçaladı. Çakır, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, kurt köpeğinin, kendisine doğru hamle yapmak isteyen yılanı birçok kez ısırıp, sağa sola savurarak etkisiz hale getirdiği görüldü. 3 yıldır yaşadığı evinin çevresinde çok fazla yılan olduğunu anlatan Erol Çakır, "En çok bozyörük ve engerek yılanları var. Duvar yaptırdığım halde bir şekilde yılanlar evimin bahçesine giriyor. Geçen yıl 1 tane engerek, 2 tane bozyörük, bu yıl ise 3 tane bozyörük yılanı köpeğim tarafından parçalandı. Köpeğim sayesinde huzura kavuştum, gönül rahatlığıyla bahçemde oturabiliyorum. Sebze ve meyvemi yetiştiriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can. Haliyle yılanlardan korkuyoruz. Ama köpeğim 'Dost', bahçeden eve doğru hareket ettiğini görünce refleks ile yılanları parçalıyor. Normalde doğada var oldukları gibi kalmaları taraftarıyım. Ama bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.


Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı
Kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

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