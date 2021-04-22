Kurşun döktürmek günah mı?

Dini konular arasında en çok merak edilen konulardan olan kurşun döktürme konusunda detaylar merak ediliyor. Peki, kurşun döktürmek günah mı?

Kurşun döktürmek günah mı, konusu dini konular arasında dikkat çeken ve vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birdir. Peki, kurşun döktürmek günah mı? İşte, detaylar?

KURŞUN DÖKTÜRMEK GÜNAH MI?

Nihan Hatipoğlu, kurşun döktürmek günah mı konusunda şu yorumu yapmıştır:

"Kurşun döktürmenin faydası yok. Böyle şeylerden medet de ummanın faydası yok. Medet de ummayacağız. Bir problemden etkilenmişse, bir vesvese, bir büyü bir sihirden etkilenmişse, böyle bir korkunuz varsa ellerimiz açacağız. 'Yarabbi sıkıntımı gider diyeceğiz. Kurşun dökmekle de bir şey elde edemeyiz.'" İfadelerini kullandı.